Im April 2019 gab der mutmaßliche Terrorist vor dem Wiener Landgericht an, dass er sich in seinem Leben nie benachteiligt gefühlt hatte. Während der Pubertät begann er sich mit dem Islam zu beschäftigen, wie die Tageszeitung "Der Standard" berichtete, die den Gerichtsprozess damals verfolgte.



Ende 2016 sei er nach eigenen Aussagen in die "falsche Moschee" geraten. Seine Leistungen in der Schule wurden immer schlechter, Streit mit der Mutter gab es immer öfter. "Ich wollte weg von zu Hause", erzählt der Mann vor Gericht.