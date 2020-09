Tesla hat für die Fabrik in Grünheide ein als Industriefläche ausgewiesenes, teils bewaldetes Gelände gekauft. Die endgültige Baugenehmigung ist noch nicht erteilt. Gegen die vom Landesamt für Umwelt jüngst erteilte Genehmigung an Tesla, "auf eigenes Risiko" dennoch schon mit den Arbeiten zu beginnen, legten die Grüne Liga Brandenburg und der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern Beschwerde ein. Daraufhin verfügte das Oberverwaltungsgericht den vorläufigen Rodungsstopp.