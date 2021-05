Er hat es nicht geschafft. Der am Wochenende in der Londoner Themse aufgetauchte Wal ist wegen seines schlechten Gesundheitszustands von Spezialisten eingeschläfert worden. Das bestätigte die Hilfsorganisation British Divers Marine Life Rescue auf Facebook. Vor seiner Einschläferung trieb der vier Meter lange Wal an der Teddington-Schleuse still im Wasser.