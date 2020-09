Wegen seines Charismas, seiner exzellenten Dichtkunst und vielleicht auch seines wallenden weißen Haares und dem Bart, das ihn gutmütig großväterlich erschienen ließ, hatte er viele Anhänger in Deutschland. Vor allem in den deutschen Pfarrgemeinden hingen sie in den ersten Jahren nach der Revolution in Nicaragua an seinen Lippen. Er schwärmte von einem Leben in christlichen Basisgemeinden, von einer Symbiose von Christentum und Marxismus. Seine Lesungen waren stets gut besucht, es war die Hochphase der Friedensbewegung und Cardenal war einer ihrer globalen Stars.