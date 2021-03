In der SPD und den sozialen Medien ist eine hitzige Debatte über den gesellschaftlichen Kurs gegenüber bestimmten, oft benachteiligten Gruppen entbrannt. Vorläufiger Höhepunkt des Streits ist ein Schreiben von Wolfgang Thierse an die SPD-Spitze, in dem der ehemalige Bundestagspräsident offenbar einen Parteiaustritt ins Spiel brachte. Thierse war 1990 in die SPD eingetreten und bis 2005 stellvertretender Parteichef.