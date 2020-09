Korte: Ja, man kann auch sagen: Rot-Rot-Grün hat die Chance verpasst, die Brücke so zu erweitern, das man am Ende die ein, zwei Stimmen vielleicht mehr bekommt, um am Ende mit relativer Mehrheit über die Siegerlinie zu gehen. Es ist schwer zu sagen, wer da nun der Hauptschuldige ist. Aber es gibt einfach diesen bürgerlichen Sündenfall, der passiert ist, sich mit den Stimmen der AfD in der sogenannten bürgerlichen Mitte wählen zu lassen.