FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg geht davon aus, dass der Bundesvorstand der Partei dem Vorsitzenden Christian Lindner am Freitag das Vertrauen aussprechen werde. Lindner habe nach der Abstimmung im Thüringer Parlament "schnell gehandelt" und anders als die Union schnell eine Entscheidung herbeigeführt. In Thüringen war am Mittwoch Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gewählt worden - mit den Stimmen seiner Partei, der CDU und der AfD. Nach einem Gespräch mit Lindner in Erfurt hatte Kemmerich am Donnerstag angekündigt, sein Amt zur Verfügung zu stellen.