Die Reaktionen aus dem politischen Berlin fallen zum Teil drastisch aus. Vizekanzler Olaf Scholz spricht wie viele von einem "Tabubruch". Auf Twitter schreibt der SPD-Politiker: "Es stellen sich für uns sehr ernsthafte Fragen an die Spitze der Bundes-CDU… Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache." Und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der auch Mitglied des CDU-Präsidiums ist, kritisiert seine Parteifreunde in Thüringen scharf. "Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat und es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben darf", so Kretschmer auf Twitter.