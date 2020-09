Regierungskrise, bundesweite Empörung, etliche Rücktritte: Einen Monat nach der desaströsen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten steht Thüringen erneut vor einer Zitterpartie. Ein neuer Wahlanlauf, bei dem wieder die AfD mitmischt, soll am Mittwoch die Dauerregierungskrise in Thüringen beenden. Ob es jedoch dazu kommt, hängt an der Frage, ob sich ein Coronavirus-Verdacht bei einem CDU-Landtagsabgeordneten bestätigt.