...wurde am 20. Februar 1965 in Aachen geboren. Dort besuchte er das bischöflichen Pius-Gymnasium. Er ist römisch-katholisch und leistete den Amtseid nach der Wahl zum Ministerpräsidenten mit der freiwilligen Formel "So wahr mir Gott helfe". Kemmerich ist verheiratet und hat sechs Kinder. Er absolvierte eine kaufmännischen Lehre im Groß- und Einzelhandel und studierte parallel Rechtswissenschaften bis zum ersten juristischen Staatsexamen. Anschließend war er Unternehmensberater, nach dem Ende der DDR kam er nach Erfurt.



Bereits von 2009 bis 2014 war Kemmerich Mitglied des Landtages Thüringen, seit 2015 auch Landesvorsitzender FDP Thüringen. Von 2017 bis 2019 gehörte er dem Bundestag an und wurde danach Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Thüringer Landtag. Die FDP war mit fünf Prozent wieder in das Landesparlament eingezogen.

Bildquelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa