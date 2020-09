Die Regierungskrise in Thüringen ist noch immer nicht beigelegt. Vertreter der Linken, von SPD, Grünen und CDU waren zu stundenlangen Verhandlungen im Landtag in Erfurt zusammen gekommen. Das Ziel: Auswege aus dem politischen Dilemma finden. Am Ende aber trennte man sich ergebnislos. Bis Freitag soll es eine Einigung geben.