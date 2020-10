Swetlana Tichanowskaja: Zunächst möchte ich sagen, dass ich Deutschland und der Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr dankbar für diesen Besuch bin. (...) Es war für mich persönlich eine besondere Ehre, als Vertreterin des Volks von Belarus mit ihr sprechen zu dürfen. Wir sehen die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, als eine der mächtigsten Führungspersönlichkeiten der Welt an und ich bin mir sicher, dass sie uns bei unserer politischen Krise in Belarus helfen kann. Wir haben die Bundeskanzlerin in der Tat gebeten, eine Vermittlerrolle für die Aufnahme eines Dialogs zwischen den Behörden und dem belarussischen Volk in unserem Land zu übernehmen.