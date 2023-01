In der belarussischen Opposition mehren sich schon länger Sorgen vor einer möglichen Mobilmachung in ihrem Land zur Unterstützung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland verlegt wieder mehr Truppen und Ausrüstung in das an die Ukraine angrenzende Belarus. Am Montag haben zudem Streitkräfte beider Länder eine zweiwöchige Luftwaffenübung in Belarus begonnen.