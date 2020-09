In der offiziellen französischen Agenda für den dreitägigen Besuch in den baltischen Ländern Litauen und Lettland bleibt das Treffen mit Tichanowskaja bislang unerwähnt. Beobachter rechnen mit einer Zusammenkunft am Vormittag. Am Nachmittag will Macron weiter in Richtung Lettland reisen.