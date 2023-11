Noch immer seien weite Teile der globalen Flora und Fauna nicht erforscht. Es fehle an Wissen und Daten, so der Tenor in der Wissenschaft. Selbst für Europa, das besser dasteht. Es gebe noch immer zu wenig systematische Forschung in einem Bereich, in dem es um unsere Lebensgrundlage gehe, also auch um unser Überleben, erklärt Prof. Glaubrecht weiter.