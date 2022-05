Am 17. Mai 2002 beschließt der Bundestag, den Tierschutz als Staatsziel in der Verfassung zu verankern - ein Vorhaben, das seit 1994 drei Mal am Widerstand der Union gescheitert war. Am 1. August tritt der geänderte Artikel 20a des Grundgesetzes in Kraft - ergänzt um drei Wörter: Der Staat schützt fortan die natürlichen Lebensgrundlagen "und die Tiere". Das klingt schlicht, ist aber durchaus bedeutsam.