Auch in der Forschung tut sich was: Wissenschaftler können mittlerweile immer verlässlicher Gefühle bei Tieren messen. Stresserkennungsprogramme für Schweine analysieren, welche Laute die Tiere von sich geben, was Stress im Stall erzeugt und was nicht. Mit den Ergebnissen könnte auch die Tierhaltung verbessert werden - auch in Mastbetrieben könnte so die Produktivität gesteigert werden, mehr Tierschutz und kommerzielle Interessen besser in Einklang gebracht werden. Denn die Forscher wiesen nach, dass gut gelaunte Schweine ein besseres Immunsystem haben und gesünder sind. Auch bei Schafen, Ratten, Hühnern, Kühen und sogar bei Bienen konnten die Wissenschaftler Gefühle messen. Dass manche Tiere sogar auf Kinderniveau denken können, ist ebenfalls nachgewiesen worden. Die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen durch derartige Forschungsergebnisse zunehmend.