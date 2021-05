Für den angestrebten Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland müssten die Bauern einer Studie zufolge bis 2040 hohe Summen in ihre Ställe investieren. "Wir haben über alle Szenarien hinweg berechnet, dass das ungefähr drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr kosten wird", sagt der Leiter des bundeseigenen Thünen-Instituts, Folkhard Isermeyer, bei der Vorstellung einer Studie in Berlin.