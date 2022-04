Timothy Snyder ist einer der bedeutendsten Historiker der Gegenwart. Synder unterrichtet an der amerikanischen Eliteuniversität Yale mit dem Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte. Sein Buch "Bloodlands", das die Vernichtungspolitik von Hitler und Stalin in einen historischen Zusammenhang stellt, wurde in 28 Sprachen übersetzt. Snyder forscht über die Entstehung und funktionsweise autoritärer Systeme und berät Regierungen in Europa und Amerika. Das heutige Russland sei eine Tyrannei im klassischen Sinne, die in der Ukraine einen Völkermord vorbereite, so seine Analyse. Er wirft den westlichen Demokratien, besonders Deutschland, vor, viel zu lange weggesehen zu haben.

Bildquelle: ZDF