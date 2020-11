"Der Tweet von Donald Trump Jr. war total over the top, also total übertrieben", sagte Lambsdorff im ZDF-Morgenmagazin. Der Präsidentensohn hatte auf Twitter seinen Vater dazu aufgerufen, einen "totalen Krieg" rund um die Wahl zu eröffnen. Er müsse "all den Betrug und Schummeleien offenlegen". Bisher wurden keine nennenswerten Fälle von Wahlbetrug in den USA bekannt.