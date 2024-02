So hart trifft Nawalnys Tod die Opposition

Die Meldung von Nawalny Tod hat Signalwirkung für Putins russische Gegner im In- wie im Ausland. Nach der Ermordung prominenter Gegner wie Boris Nemzows und der Verhaftung anderer wie Wladimir Kara-Mursa ist es der nächste Schlag, von dem sich die Opposition nicht so schnell erholen dürfte. Selbst die kleine Hoffnung, die manche Menschen in Boris Nadeschdin gesetzt haben, wurde zerschlagen, nachdem ihm die Kandidatur an der russischen Präsidentschaftswahl aus fadenscheinigen Gründen verwehrt wurde.