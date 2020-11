Die US-Regierung unter Donald Trump will künftig neben dem Tod durch die Giftspritze auch andere Methoden der Hinrichtung wie Erschießungen, Gas oder den elektrischen Stuhl zulassen. Eine entsprechende Änderung der Vorschrift wurde im Amtsblatt der Bundesregierung veröffentlicht.



Ab 24. Dezember sollen Exekutionen nach allen Hinrichtungsmethoden durchgeführt werden können, die in dem Bundesstaat legal sind, in dem das Urteil ergangen war. Der gewählte Präsident Joe Biden lehnt die Todesstrafe ab.