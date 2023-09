Hallstatt ist eine kleine Gemeinde mit 800 Einwohnern am Hallstätter See in Oberösterreich. Der Ort wurde durch eine koreanische Dramaserie weltbekannt und hat auf Instagram einen regelrechten Hype erfahren. Mittlerweile reisen bis zu 10.000 Menschen am Tag nach Hallstatt. Tourismusforscher Pillmayer glaubt, dass Orte wie Hallstatt in Zukunft noch beliebter bei Touristen werden könnten.