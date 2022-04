Am 26. und 27. April startete Russland mehrere Raketenangriffe auf eine wichtige Brücke zwischen dem rumänischen Galați und Odessa. Galați ist einer der wichtigsten Zugangspunkte für westliche Hilfslieferungen in die Ukraine. Da die Brücke nun beschädigt ist, führt der einzige Weg von Galați in die Ukraine über Moldau. Russlands Kalkül könnte sein, durch eine Eskalation in Transnistrien die Republik Moldau zu zwingen, den Transit westlicher Lieferungen in die Ukraine zu unterbinden.