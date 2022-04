Am Freitag hatte der russische Generalmajor Rustam Minnekajew laut russischen Nachrichtenagenturen gesagt, Ziel der nun eingetretenen "zweiten Phase" der Militäroperation in der Ukraine sei die Eroberung des Donbass und des Südens des Landes. Einerseits würde dadurch eine Landverbindung zur annektierten Halbinsel Krim entstehen. Andererseits würde so auch eine bessere Unterstützung für prorussische Separatisten in Transnistrien in Moldau ermöglicht. Minnekajew verwies darauf, dass es auch dort "Fälle von Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung" gebe.