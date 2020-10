Oppermann sei klar und loyal in seiner sozialdemokratischen Haltung, aber nie ideologisch gewesen. "Streitbar in der Sache, doch kompromissfähig, wenn es galt, pragmatische Lösungen zu finden. Pointiert und schlagfertig in der politischen Auseinandersetzung, und herzlich im zwischenmenschlichen Umgang", so Schäuble. Oppermann habe die Abteilung "Attacke" und auch das mühsame Verhandeln beherrscht. Beides brauche es in der parlamentarischen Demokratie.