Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Archiv

Quelle: Wolfgang Schmidt/dpa/Archivbild

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen will Schleswig-Holstein generell harte Kontaktbeschränkungen ergreifen. Die Zahl zehn werde die Obergrenze für alle Lebensbereiche in den nächsten drei Wochen sein - auch im Freien. Das sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Dies gelte auch für den Sport, so dass maximal zehn Personen in getrennten Kohorten trainieren dürfen.



Der Spielbetrieb im Amateurfußball müsse pausieren. Diese Maßnahmen sollen ab Freitag gelten.