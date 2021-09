Detlef Essinger beschreibt in der Süddeutschen Zeitung ein Dilemma, das Laschet habe: "Dass er mit Gemütlichkeit in diesem Wahlkampf nicht weiterkommt, hat er offensichtlich kapiert. Nun versucht er es mit Salven: Erst am Samstag bei der CSU, wo er die SPD im Ganzen verdammte, und nun, in dem er zu Scholz sprach, als wäre er dessen Chef ('Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem.') Die Frage ist: Werden die Leute schleunigst diesen Schützen schätzen, nachdem sie den Onkel nicht wollten?"