Die Union ist also erst nicht in Tritt gekommen, dann ist es ihr schwer gefallen mit dem Faktor umzugehen, dass das Undenkbare sich manifestiert: nämlich unter 30 Prozent zu rutschen. Das hat niemand erwartet. Und es hat zweitens niemand erwartet hinter in den Umfragen hinter der SPD zu landen. Und es hat drittens niemand erwartet, in den Umfragen teilweise unter 20 Prozent zu landen.