Das Reichstagsgebäude, Sitz des Bundestages.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der Bundestag hält ungeachtet der Corona-Epidemie vorerst an seiner nächsten Sitzungswoche (25. bis 27. März) fest. "Ich bin mit allen Fraktionen einig, dass die nächste Sitzungswoche stattfinden soll und wir uns gleichzeitig die Möglichkeit bewahren, auf veränderte Sachlagen reagieren zu können", heißt es in einem Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) an alle 709 Abgeordneten.



Zugleich verschärfte die Bundestagsverwaltung die Beschränkungen für Reisen von Abgeordneten.