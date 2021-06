Ähnlich hatte sich in der Nacht zum Donnerstag bereits der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, geäußert. Zugleich forderte er erneut die sofortige Freilassung Nawalnys. Daraufhin bezeichnete die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, den Kreml-Kritiker als "Agenten" Washingtons. Dass die USA so rasch auf eine "innere Angelegenheit eines anderen Landes" reagierten, zeige, dass sie selbst "politisch in diese Geschichte verwickelt sind", sagte sie in einem Rundfunkinterview.