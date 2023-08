Trump: Wegen "Bullshit" im Gerichtssaal

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach der erneuten Anklage gegen ihn derbe Töne angeschlagen. Er werde an Wahlkampfveranstaltungen nicht teilnehmen können, weil er wegen "Bullshit" im Gerichtssaal sitze, schimpfte Trump am Dienstag bei einer Rede in Windham im US-Bundesstaat New Hampshire. Bei seinen Anhängern kam das gut an: Die Menge jubelte und rief "Bullshit, Bullshit, Bullshit". Trump wettert immer wieder heftig gegen die Justiz und macht diese verächtlich.