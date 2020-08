Nach der harschen Kritik an seiner Bilanz durch Teilnehmer am Nominierungsparteitag der Demokraten hat US-Präsident Donald Trump seine Amtszeit in ein günstigeres Licht zu rücken versucht. Wo sein Herausforderer Joe Biden von "amerikanischer Dunkelheit" gesprochen habe, sehe er "amerikanische Größe", sagte Trump am Freitag in einer Rede in Arlington vor dem Forum Council for National Policy, das den Republikanern nahesteht.