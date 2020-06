Barr: Trump feuert unliebsamen Staatsanwalt

US-Präsident Donald Trump hat den einflussreichen Staatsanwalt für Manhattan, Geoffrey Berman, nach Angaben von Justizminister William Barr entlassen. "Da Sie erklärt haben, dass Sie nicht die Absicht haben, von Ihrem Amt zurückzutreten, habe ich den Präsidenten gebeten, Sie mit sofortiger Wirkung abzusetzen, und er hat dies getan", schrieb Barr am Samstag in einem von US-Medien verbreiteten Brief an Berman.