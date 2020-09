Es muss einen Grund geben, wenn nicht nur in Delhi, sondern auch knapp 1.000 Kilometer südwestlich in Ahmedabad dutzende Arbeiter kurzfristig eine Mauer aus Ziegelsteinen hochziehen, um den für einen prominenten Besucher aus den USA unansehnlichen Blick auf einen Slum zu verbergen.



Keine Frage, Indiens Premier Narendra Modi will Donald Trump einen würdigen Empfang bereiten, obwohl der US-Präsident sich während seines ersten Staatsbesuchs in Indien nur 36 Stunden im Land aufhält.