Biden und Trump: Wahlkampf mit Impfstoff

Er betonte, der von ihm bereits für die kommenden Monate in Aussicht gestellte Impfstoff werde "sehr sicher und sehr effektiv" sein. Trump deutete erneut an, dass das Serum eventuell bereits vor der Präsidentschaftswahl am 3. November zur Verfügung stehen könnte. "Wir werden einen Impfstoff sehr bald haben, vielleicht sogar vor einem sehr speziellen Datum", sagte er.