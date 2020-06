US-Präsident Donald Trump trennt sich von seinem Sicherheitsberater John Bolton am 10. September 2019. Wie so oft verkündet Trump die Entlassung auf Twitter. "Ich habe John Bolton gestern Abend darüber informiert, dass seine Dienste im Weißen Haus nicht mehr benötigt werden", schreibt der US-Präsident. Bolton widerspricht der Darstellung. Er sagt, er habe den Rücktritt selbst angeboten - woraufhin Trump gesagt habe: "Lass uns morgen darüber sprechen."

Bolton diente seit dem Frühjahr 2018 als Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. "Der Rauswurf von Sicherheitsberater Bolton ist die logische Folge der Streitigkeiten zwischen ihm und Präsident Trump in den vergangenen Wochen", sagte ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington. "Bolton war strikt dagegen, den Taliban zu viel Vertrauen entgegenzubringen und sie nach Camp David einzuladen. Bolton stand für eine harte, unnachgiebige Linie gegenüber Iran und Nordkorea. Seine Entlassung zeigt auch, dass Trump keine Eskalation mit Iran und Nordkorea im Wahlkampf will und abweichende Meinungen von seiner nicht akzeptiert."



Quelle: ZDF