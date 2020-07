Im Streit um die Autonomie Hongkongs hat US-Präsident Donald Trump ein Sanktionsgesetz gegen China unterzeichnet. Damit solle China für "repressive Aktionen" gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Die Regierung in Peking kündigt indes Sanktionen gegen US-amerikanische Einzelpersonen und Unternehmen an, so das chinesische Außenministerium.