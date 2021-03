Das jährliche Treffen der amerikanischen Konservativen – dieses Jahr hat es eher etwas von einer Sekte, einem Kult, der sich um den Heilsbringer schart. Es ist Donald Trumps erster öffentlicher Auftritt seit er im Morgengrauen am Tag der Amtsübernahme Joe Bidens das Weiße Haus verlassen hat. Wie in einem alternativen Universum huldigen sie ihm hier, als hätte er nicht Abgeordnetenhaus, Senat und Weißes Haus verloren. Als lebensgroße goldene Statue steht er in den Hallen des Hotels in Orlando.