Wie sorglos der Ex-Präsident mit Fragen der Nationalen Sicherheit umging, ist längst bekannt. Einst plauderte er in seinem Golfclub in Florida mit dem damaligen japanischen Premier Shinzo Abe im Beisein anderer Gäste über sensible Angelegenheiten. Mehrfach drangen auch chinesische Staatsbürger in das Anwesen ein. Gravierende Sicherheitsmängel, wegen derer Amerikas Staatsgeheimnisse in Mar-a-Logo also nicht sicher sein konnten.