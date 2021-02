Die sogenannte Conservative Political Action Conference der ACU findet in diesem Jahr in Orlando in Florida statt. Dort werden sich eine ganze Reihe früherer Mitarbeiter der Trump-Regierung sowie republikanische Anhänger des Ex-Präsidenten die Klinke in die Hand geben, etwa der ehemalige Außenminister Mike Pompeo und Floridas Gouverneur Ron DeSantis.