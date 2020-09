Als erster Bundesstaat hat Iowa in den Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl abgestimmt. Im Caucus-Verfahren der Republikaner konnte sich der amtierende Präsident Donald Trump gegen seine beiden Herausforderer Joe Walsh und William F. Weld durchsetzen. Die Republikaner in Iowa teilten am Montagabend nach Auszählung fast aller Wahlbezirke mit, Trump sei auf 97 Prozent der Stimmen gekommen. 2016 noch war Trump in Iowa unterlegen: Er belegte hinter Ted Cruz den zweiten Platz bei den Caucuses. Später konnte er sich jedoch die Nominierung der republikanischen Partei sichern.