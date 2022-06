Als eine der wichtigsten Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol gab sie am Dienstag brisante Details aus dem Inneren des Weißen Hauses preis, wie sie so noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. So soll Donald Trump sich der möglichen Gewalt am 6. Januar schon im Vorfeld bewusst gewesen sein.