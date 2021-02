Dazwischen geschnitten, Trumps Aktion und Reaktion im zeitlichen Verlauf. Dies sollte seine Rolle und, nach Meinung der Anklage, auch seine Mitschuld an den Ereignissen verdeutlichen. So rief der Ex-Präsident unter anderem dazu auf, zum Kapitol zu marschieren, "wenn ihr nicht wie die Hölle kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben", so Trump am sechsten Januar.