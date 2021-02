Den Demokraten ginge es vor allem darum, zwei Signale zu setzen, sagte ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington. Das erste sei, klarzumachen, dass ein Präsident sich auch noch seiner Taten verantworten müsse, wenn er nicht mehr im Amt ist. Zudem wollten die Demokraten deutlich machen, wie nah die Demokratie an den Abgrund geführt wurde, so Theveßen. "Das geht besonders gut bei einem Prozess, der gewissermaßen am Tatort stattfindet", so Theveßen zu Amtsenthebungsverfahren, das im Kapitol stattfinden wird.