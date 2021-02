Natürlich steht die Verteidigung des Ex-Präsidenten noch aus. Und am Ende ist nicht ausschlaggebend, ob irgendjemand bei der Beweisaufnahme Tränen in den Augen hat. Am Ende wird politisch entschieden, ob all das reicht und ob es machttaktisch nützlich ist, Donald Trump zu verurteilen. Das müssen die Senatoren mit ihrem Gewissen ausmachen.