In der Stadt war es zu Unruhen gekommen, nachdem ein Polizist am 23. August dem Afroamerikaner Jacob Blake (29) siebenmal in den Rücken geschossen hatte. Der Vorfall löste Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus, es kam zu Unruhen. Am Rande dieser Proteste soll der 17-jährige Kyle R. zwei Menschen erschossen und eine weitere Person verletzt haben. Sein Anwalt spricht von Selbstverteidigung.