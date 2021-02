Der frühere US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag, fast sechs Wochen nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus, erstmals wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Bei seiner Rede auf einer jährlichen Konferenz der Konservativen in den USA wolle er seinen Machtanspruch innerhalb der Republikanischen Partei untermauern, hieß es aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten.