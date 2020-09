Er habe in seinem Wahlkampf versprochen, das "desaströse" Nafta-Abkommen zu beenden und habe dieses Versprechen nun eingehalten. Der Hauptgrund für seine Kandidatur sei die Verbesserung von Handelsabkommen gewesen.



Weiter sagte Trump, in seiner Amtszeit sei die Arbeitslosenquote gefallen, das Durchschnittseinkommen sei gestiegen, und es gebe höhere Löhne. Besonders für Minderheiten habe sich in diesem Bereich seit seinem Amtsantritt viel verbessert. "Die wirtschaftliche Lage ist so gut wie nie", so Trump in seiner Rede.