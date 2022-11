Midterms: US-Demokratie steht auf dem Spiel

"Demokratie ist, wenn die Mehrheit die Minderheit zu Tode knüppeln will, das ist Demokratie", sagt Kristina Karamo. Solch ein Satz würde uns kaum aufschrecken, wenn wir ihn am Rande einer Kundgebung von Donald Trump aus dem Mund eines seiner Anhänger gehört hätten. Aber Karamo ist die republikanische Kandidatin für das Amt der Innenministerin in Michigan. Würde sie am 8. November gewählt, wäre sie oberste Wahlaufseherin in ihrem Bundesstaat.